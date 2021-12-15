「誠品書店舊書拍賣會」即日起至12月26日於中友百貨C棟13樓登場。（馮惠宜攝）

「誠品書店舊書拍賣會」即日起至12月26日於中友百貨登場，超過7萬本中文圖書最低6本500元、限量好物1折起，豐富玩教具也有6折起優惠。像是「格雷的五十道陰影」全套原文小說、漫威系列的「蟻人與黃蜂女」電影前導漫畫通通百元有找，日本作家村上春樹「刺殺騎士團長」日文、英文小說也有2折優惠。

除了好書特賣，誠品書店舊書拍賣會蒐羅孩子最愛的玩教具6折起、指定兒童圖書單本88元，有繪本大師奧拉帕克經典繪本作品「《Twig（海蒂躲貓貓）」、經典童話「白雪公主」英文有聲立體書、「米妮的聖誕節拯救行動」英文有聲書等，要讓孩子度過美好耶誕佳節！

現場也精選各式優惠黑膠、生活好物，像是全台獨家最低價的林憶蓮『０』限量精裝黑膠，以及樂迷必收藏的蔡琴『談心』典藏水晶黑膠等；日本百年傳統毛巾工藝品牌「伊織」的天然棉製手帕、嬰幼兒織品也推出最低65折優惠，可以把握難得入手的機會。