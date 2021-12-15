資深媒體人彭文正質疑總統蔡英文的博士學位與學位造假問題，遭總統府發言人張惇涵指造謠抹黑，彭文正對張提自訴加重誹謗罪，引發各界關注。作家張大春表示，雖然自己只有碩士學位，但想出一本空白書，書名就叫《博士論文》；不過，他也說，這樣的一本書會不會侵犯了蔡英文的版權？

張大春今天(15日)在臉書上表示，自己只有碩士學位，但是很想出版一本2022年的空白書，書名就叫《博士論文》。出版社同意了，ISBN也有了，紙張也看好了，「我最喜歡的是書衣，用的是維納斯沐光120磅的好紙」。

不過，張大春也非常擔心，這樣的一本書會不會侵犯了蔡英文的版權？「請求各方通曉法律的高人指點」。（非誠勿擾——尤其是事後不承認指點過我的教授或者考試委員）

網友們也留言回應，「光憑大師您的名號，口試委員就要煩惱到底是要頒一個博士學位，還是兩個博士學位」「敢問保密幾年？」「老師要找誰寫序啊」「有開放預購嗎？」「可能要先設定保密等級」、「這調侃真的很高明」。

此外，彭文正因提出確認蔡英文總統的博士論文不存在之訴，遭台北地方法院法官張詠惠判決駁回，他對張法官提出求償訴訟，目前遭通緝的彭13日在美國視訊參與開庭，他說提告是為了司法改革，庭末，法官諭知全案辯結，定12月30日宣判。