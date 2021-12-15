高雄左營高中舞蹈班2021年度舞展在歲末年終之際登場，今年於12月17、18日於高雄大東文化藝術中心演出，舞蹈班組長范瀞文表示，舞展將推出「悟」、「未到的南瓜車」等9齣小品舞碼，風格包羅芭蕾舞、現代舞與大陸舞蹈。

左中校長張簡玲娟指出，因為疫情，今年應邀編舞的舞蹈家，大多為左中舞蹈班校友，包含目前任教於左中舞蹈班的張雅婷（酹江月）、方士允（傾兮）、林可蓓（未到的南瓜車）、高辛毓（不適當的頻率）。

另特邀知名原住民舞蹈家，同時也是布拉瑞揚舞團藝術總監的校友布拉瑞揚•帕格勒法重建他的舊作「勇者」，以及台北藝術大學舞蹈系教師校友林立川的作品「尋」。

還有多位來自國內知名的舞蹈名家，包括留日芭蕾舞者詹翔宇重建其獲2013文化部舞躍大地舞蹈創作比賽年度首獎的舞作「Misplace」，及現代舞教師范瀞文（基調）與大陸舞教師黃筱婷（悟）。