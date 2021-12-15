農委會為鳳梨釋迦找通路，以台東區農業改良場開發的「全果冷凍鳳梨釋迦」技術突破檢疫障礙，取得日本超過1萬箱的訂單，15日於台南舉行冷凍釋迦外銷起跑記者會。農委會表示，將以外銷2000公噸為目標，將冷凍鳳梨釋迦銷往日本、新加坡、香港、馬來西亞、美國及加拿大等國家。

農委會表示，今年受到大陸禁令的影響，農委會鎖定香港、新加坡、日本、馬來西亞、美國、加拿大及中東等市場，以外銷5000公噸為目標，透過舉辦行銷活動、投放廣告及製作消費者指南等方式，加強進行海外拓銷。

由於生鮮冷藏鳳梨釋迦無法銷售到部分仍有檢疫限制的國家，透過全果冷凍技術，經過催熟後以-40°C急速冷凍，搭配真空包裝，維持冷凍果品的衛生安全，可延長銷售期達 6 個月以上。

冷凍鳳梨釋迦置於室溫下30分鐘，或是以家用微波爐微波解凍40秒後，即可立即切開享用，口感類似冰淇淋滑順可口，外銷業者將樣本送到日本等海外市場，獲得極大迴響。

農委會表示，透過跨境電商，已取得日本超過1萬箱約30多公噸訂單，16日將以空運方式將首批台灣冷凍鳳梨釋迦直接送到透過網路訂購的日本消費者手上，滿足日本友人對於台灣鳳梨釋迦的高度期待。