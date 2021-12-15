記憶體模組廠十銓科技積極布局工控領域多年，面對DDR5新世代的來臨，15日發表DDR5 ECC DIMM及DDR5 R-DIMM工業級伺服器記憶體。隨著近年來人工智慧（AI）及數據中心高效能運算（HPC）應用穩定成長，記憶體規格持續朝大容量、高效能的方向驅動，十銓科技以DDR5工業級伺服器記憶體提前布局，提供工業解決方案的多樣化選擇。

新一代DDR5工業級伺服器記憶體速度可達6400MT/s，最高容量上限可達128GB，整體功耗降低至1.1V，並分別以「供電架構」及「通道架構」兩大全新技術開發為主要特點。全新供電架構將電源管理從主機板轉移至記憶體模組（DIMM）本身，有效提升訊號完整性並強化抗干擾能力；通道架構的更新則是於每個記憶體模組設置兩個獨立子通道，大幅提升記憶體的存取效率，滿足智慧平台應用升級需求。

針對高度敏感的醫療設備、飛機控制系統、銀行數據庫服務及大數據資料伺服器等，十銓科技DDR5工業級伺服器記憶體導入更加嚴謹的Row Hammer防護技術並支援DFE（Decision Feedback Equalization）功能，大幅提升記憶體模組安全性，在PCB設計端移除相關電阻由DFE功能取代優化，降低因電阻異常，例如：破損、阻值異常、硫化等現象而產生品質問題的機率，讓工業儲存方案升級的同時，也提供伺服器系統更高的防護力。

十銓科技工控DDR5系列產品，含U-DIMM、SO-DIMM及WT-DIMM（寬溫），已於2021年第三季陸續送樣至高效能筆記型電腦、網通及工業用電腦等產業，並正式進入量產階段；伺服器記憶體系列則預計於2022年第一季開放相容性驗證。