為推廣食米及食米教育，讓學童從小瞭解米食文化、米食營養及均衡飲食的重要性，農糧署輔導全台53所國小辦理「食米學園」計畫，鼓勵學校結合在地資源及人文風情，讓米食教育融入課程及課外活動，並透過學校、家庭及社區之橫向連結，落實知識培養及行為指導，讓超過8000名學童由生活中深耕以米為主食的飲食習慣。

為鼓勵積極推動食米學園的學校，農糧署也依各校執行教學性、連結性、創意性、執行性及效益性等進行評鑑作業，2021年度由宜蘭縣順安國小、屏東縣口社國小、桃園市新街國小、台中市東光國小及臺南市東山國小榮獲評鑑績優學校；宜蘭縣岳明國小、台北市螢橋國小及臺中市大肚國小獲得在地創意學校。

農糧署表示，食米學園計畫旨在於鼓勵學校以「稻米」為主要素材，融入校園內各學科及體驗學習活動，教導孩童從基礎的認識稻米、碾米的製程及米食營養等正確觀念，並結合米飯烹煮、創意飯糰製作及新興米食（如米麵包、米鬆餅及米餅乾）製作體驗，落實從中學習的教學方式，搭配其他農事體驗課程及校際交流體驗等，透過全方位的米食文化教育，引導學生養成以米為主食的均衡營養觀念。

為鼓勵學校規劃食米教育的努力，每年依課程整體規劃內容完整度及實用性、教學規劃是否與當地資源整合、教案是否具特色與創新及整體計畫效益等面向進行評鑑，選出績優食米學園推動學校。

農糧署指出，食米教育是稻米文化扎根的重要一環，讓孩子從學校教育開始，透過食米教育課程，逐漸認識台灣稻米、在地食材及飲食文化，並了解自己吃的食物，養成選擇食材的能力，以及從產地到餐桌的每一環節，進而培養地產地消及均衡飲食的觀念，並透過學童影響家庭，提升國人對國產農產品認同、促進農業文化傳承與農業永續發展等目標。