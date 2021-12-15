台灣規模最大生醫創新創業平台-國家新創獎將今天(17日)舉行頒獎，為擴大國內新創團隊國際資本投資台灣，評審團推薦包括七項新創技術，也在線上直接向國際創投基金demo，爭取投資機會，接受市場最直接的挑戰與指點。

生策會副會長楊泮池表示，2021全球疫情侵擾，加速整個數位醫療轉型，激勵第一線醫師看到臨床需求著手開發，國家新創獎參展數量更勝往年，共計316參賽案件，來自31家不同醫院，123位醫師參賽。

楊泮池指出，其中有顛覆傳統應用創意、也看到更多跨領域整合、數位轉型的趨勢，更重要的是許多醫院開始將這些創新在醫院落地應用，推進真實世界驗證，讓台灣新創能量源源不斷，激勵臨床醫師創新創業。

邁入第18屆的國家新創獎，已是台灣醫療新創連結全球資本投資，規模最大的平台！去年(2020)獲獎成功募資的兩個團隊，包括中研院-廖仲麒研究員，掌握獨創光學顯微鏡標定任何細胞內蛋白質，成立「新析生技」，一年來成功獲得科技業者領投，首輪募資成功；另一個是長庚廖健宏醫師技術開發可連續、即時、無線測量腹壓產品， 由長庚醫院spin off成立「明健聯合」，即將完成種子輪募資。

本次透過線上與會投資基金，包括投資規模達4.55億美元-Flare Capital、創投資金規模超過40億美元，已投資超過250家新創公司-Polaris Partners、全球製藥投資資本J&J Innovation、Novartis基金、Bourne Partners。