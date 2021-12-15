智邦(2345)今(15)日舉辦法說會，坦言缺料狀況恐會一路延續到明年上半年，預計明年第三季將會是一個重要的觀察點，其中最缺的就是MOSFET(金氧半導體場效電晶體)、類比IC等，現階段預估明年營收會有1成的成長幅度。

智邦前11月營收535.45億元，年成長9.89%；以美元計算，前11月營收為18.9億美元，較2020年同期成長16.1%，前三季每股獲利為5.7元，其中，部份地區客戶出貨較2020年成長，且重點產品100G與400G資料中心交換器出貨成長。

智邦今年前三季的毛利率分別為18.7%、17.5%以及19.2%，今年毛利率影響之所以會有比較大波動，主要可以歸納成主要四項原因，包括零組件缺料、存貨水準、匯率，加上由於今年亞洲客戶比重增加，智邦屬於市場新進者，面臨較大競爭壓力，智邦今年亞洲區營收成長相較去年達106%，後續預計毛利率有機會慢慢回復平穩。 智邦亞洲客戶包括大陸、印度，型態包括企業和資料中心都有。

智邦表示，第四季料況其實比第三季更緊張，目前第四季還在努力中，力拚可以達成一定水準。現在預計缺料狀況會延續到明年上半年，明年第三季是一個關鍵的點，觀察重點包括零組件的供應是否會有比較好，還有就是終端客戶的狀況。

展望2022年，零組件缺貨問題仍是各大廠最關心的問題，智邦表示，今年到明年上半年缺料主要還是集中在MOSFET(金氧半導體場效電晶體)、類比IC等，今年也和業界相同面臨漲價問題，智邦也會視情況轉嫁予客戶，其中歐美客戶也普遍都可以接受，亞洲市場還是面臨價格競爭問題。

智邦對於明年營收還是釋出較保守的預估，主要還是要看供應鏈缺貨狀況，現階段預計會有約10%上下的成長，但是，假設供應鏈缺貨轉趨嚴重的話，則可能退回個位數成長。

智邦由於目前100G出貨量比較大，故缺料問題比較嚴重，400G出貨則是剛起步，所以缺料相較沒有100G來的嚴重，至於100G、400G的應用，主要還是會由資料中新的架構來看，智邦預計明年100G訂單會持續成長，且400G也會有更顯著的成長，占比營收也會更顯著，約落在5~10%。

產能部份，智邦目前有竹南生產基地(13條高速SMT生產線/18條組裝線)以及深圳生產基地(16條SMT生產線/24條組裝線)，智邦也是需求進行產能擴充，除既有竹南、深圳生產基地，將在竹北新設研發生產據點，新廠擴產完畢後預計產能會多30%，另外，智邦也規劃未來3年內東南亞等地擴充製造產能。