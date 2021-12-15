3日開城的新北歡樂耶誕城，以樂高為主題。（新北市觀旅局提供）

3日開城的新北歡樂耶誕城，規劃有市民廣場「樂高耶誕城」、板橋車站站前廣場「樂高歡樂薑餅村」及萬坪公園「樂高耶誕奇幻小鎮」三大主題燈區，加上7大絕美光廊，超過30個特色打卡熱點，吸引旅客前來體驗濃厚的耶誕氛圍，新北市觀旅局長蔣志薇提醒，搭乘大眾運輸造訪新北歡樂耶誕城，是最聰明又省時的玩樂交通選擇。

觀旅局表示，新北市政府前的市民廣場地標「竹筍」，在耶誕城期間搖身一變成為「邁向幸福之樹」耶誕樹，每日晚上5時30分至10時每半點、整點都將播出一場5分鐘3D樂高雷射光雕秀，可隨著角度差異拍出不同的耶誕氛圍。

連接主題燈區與周邊大樓設施的七座天橋，也搖身一變成為夢幻光廊，包含位於新府路的天橋「春櫻光廊」、新站路天橋「經典光廊」、百揚大樓天橋「星塵光廊」、小遠百天橋「璀璨光廊」、板橋車站天橋「雲河光廊」，以及麗寶天橋旁的「繁星光廊」、「Orange The World橘色世界」，共30多個特色打卡熱點讓民眾一次拍個夠。

搭乘高鐵或台鐵至「板橋車站」下車步行3分鐘即可抵達新北歡樂耶誕城；若搭乘台北捷運，只要在板南線「板橋站」下車，穿越連接台鐵板橋站與新北市府的地下連通道，步行約5分鐘即可抵；搭乘「環狀線板橋站」也只要步行3分鐘；此外搭乘客運與多條公車路線，都能輕鬆暢遊耶誕城。