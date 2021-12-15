P. LEAGUE+桃園領航猿15日公開新球季主題曲「破曉 (桃園領航猿主題版)」，取自年度口號「Rising」意涵，邀請饒舌暖男HowZ以全饒舌詮釋，歌詞融合領航猿航空意象、橙客與籃球元素，提供全新視聽體驗，並於18日開幕戰首次演唱，由HowZ帶領大家一同感受饒舌熱血，就要橙客們一起「唱起來」、「嗨起來」、「玩起來」。

饒舌暖男HowZ首次為球隊量身訂做歌曲，「破曉」創作概念象徵第一道曙光開端，期盼帶來希望，與領航猿第2季年度口號「Rising」不謀而合，創作過程中，HowZ特別放入橙客、航班、球隊口號等和領航猿有關的用詞，讓「破曉-領航版」更加完整。

HowZ表示：「這次的合作，是個有趣的創作經驗，希望橙客們會喜歡這首歌。」18日賽後，HowZ將於球場首次演唱主題曲，帶領橙客一起「唱起來」，壓軸更由超人氣樂團宇宙人登場，帶領橙客「一起去跑步」遇見「藍色的你」，隨著輕鬆搖滾的音樂，一同航向宇宙「嗨起來」。

12月18日及19日桃園領航猿主場兩日，球隊準備多樣活動邀請球迷「橙客」一起玩起來，闖關完成可獲得全猿集合聖誕明信片，登機橙客也有機會獲得領航小禮，限量領航猿專屬口罩、Rising主視覺海報；此外全新航站購物中心推出Rising主題球衣與客場球衣首賣，為迎接聖誕更推出桃園領航猿、亨利書書聯名驚喜盒，19日賽後加碼，由隊長陳冠全領軍施晉堯、林耀宗、黃泓瀚、盧峻翔、陳昱瑞、吳家駿、關達祐出席簽名會。

桃園領航猿主場兩日準備限量領航小禮贈送球迷。（桃園領航猿提供）

桃園領航猿與亨利書書聯名驚喜盒，陪伴球迷度過耶誕佳節。（桃園領航猿提供）