近日超夯的Netflix台劇《華燈初上》一上檔就大獲好評，甚至被PTT網友列為今年最值得一看的台劇，連大陸網友都搶著翻牆追劇，在「豆瓣電影」獲得8.1分的好評，由於卡司堅強、演技精湛，被大陸網友稱讚「一眾熟臉拚演技的場景是大陸不曾有的」，不過也有網友直言，可惜其中一個橋段是唯一敗筆。

上個月才上檔的《華燈初上》，在Netflix上線後成績亮眼，榮登Netflix「12月首週收看時數最多的劇集」第一名，不僅在台灣討論度極高，連大陸網友都很買單，獲得豆瓣評分4顆星，以及8.1分的高度評價。

有網友在評論中指出，在流量明星當道的大陸戲劇圈中，要看到像華燈一樣，有一群熟面孔一同拚演技的場景是很難得的；不過也有網友指出，唯一美中不足的地方就是林心如、楊謹華和鳳小岳之間的三角戀，認為兩女一男的三角戀劇碼太老套了，直呼「故事裡面最無聊的就是蘇和蘿絲搶男人」，形容是此劇的唯一敗筆。

但也有網友為此平反表示，雖然劇情表面上看起來是女主角在搶男人，並不能因此就粗暴的理解為「俗套的多角戀」，認為本劇與一般狗血劇中常見的多角戀敘事截然不同，而是從女性視角下的「男性符號化敘事」，與眾不同也值得讚賞。

《華燈初上》由林心如、楊祐寧、楊謹華、鳳小岳、張軒睿、劉品言、謝瓊煖、謝欣穎、郭雪芙領銜主演，劇情主要在敘述1980年代台灣日式酒店發生的愛恨情仇，以及酒店媽媽桑和陪酒小姐的人生故事，預計以三部曲型式播出，每部各8集。