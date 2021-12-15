2021年7月上市的《天諭》手遊，上市後即獲得Android商店排行榜下載第一名；iOS同時在「免費遊戲、冒險遊戲、角色扮演遊戲」排行榜進入前三名，其背後推手來自於艾肯娛樂的遊戲團隊。今日艾肯娛樂又以「遊戲」為出發點，透過跨界合作、虛實整合，讓天諭的美食家遇上朱記的餡餅，藉由巧妙的創意碰撞，激起創新十足的火花。

艾肯娛樂劉總監表示：《天諭》遊戲世界中有如真實人生般的第二生涯，並有「五大副職業」可選擇，其中「美食家」這個職業，可用各種食材創作美食提供給餐廳食客獲取獎勵，透過贈送給雲垂名士提升好感度。還能對朋友進行投食來改變他/她的外形，投食美味料理會使人變胖，投食暗黑料理會使人變瘦。如真實人生般吃得環肥燕瘦。此外，「美食家」在烹飪台上可以通過自由創作來研發不同種類的食物，在食材的選擇上也會影響製作出來的是暗黑料理或甚至是特級料理。

艾肯娛樂劉總監（右2）、朱記餡餅楊發言人（右3）一起在「食」在「鯨」彩，跨界共贏記者會上，為餡餅烙上鯨魚圖騰。（攝影/王雅芬）

這次以「深海之鯨」圖形所印製的「鯨奇餡餅」所做的系列活動，就是透過故事情境的模擬，真實的讓每位饕客都能品嚐到《天諭》美食家所秘製的「鯨奇餡餅」，香氣四溢且飽滿多汁，共有三種口味可選擇：牛肉、豬肉及花素。邀約玩家與饕客們，一起在《天諭》的世界裡，品嚐用簡單的食材做出驚人美味的美食；以及在朱記實體通路上體驗限定版「鯨奇餡餅」、「鯨奇獨享餐」，另外為回饋給廣大玩家們的支持．官方特別舉辦鯨奇套餐及豐盛的「團圓年菜」抽獎活動！

艾肯娛樂劉總監表示：《天諭》遊戲中的「美食家」這個職業，能對朋友進行投食來改變他的外形，投食美味料理會使人變胖，投食暗黑料理會使人變瘦。（攝影/王雅芬）

玩家憑《天諭》「優惠劵」購買；或是「玩遊戲、抽大獎」，皆可品嚐到「鯨奇餡餅」、「鯨奇獨享餐」。另外還有機會獲得豐盛大獎；朱記闔家團圓年菜七件組(價值5,298元)。

此外，只要關注《天諭》官方粉絲團，與喵編互動參與活動貼文，就有機會免費吃「鯨奇獨享餐」

疫情逐漸趨緩，艾肯娛樂期許和合作夥伴共創商機，歡迎大家一同體驗《天諭》手遊魅力，也邀請大家到朱記門市品嚐「鯨奇餡餅」。