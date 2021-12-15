梅山鄉玉虛宮超過200年歷史的木雕符版近來找來專業匠師復刻，將在明年農曆9月9日亮相。（張亦惠攝）

嘉義縣梅山鄉玉虛宮是梅山地方信仰中心，主祀玄天上帝，至今已有265年歷史，廟方今年與南華大學文創事業管理學系合作，由大學生進駐整理文物，進而發現歷史悠久的「木雕符版」，雖目前這塊符版已無法印製大符，但考究其歷史至少有200年，決議請來台南蓬萊齋黃雉原老師復刻，將符版細節完全呈現，預計明年農曆9月9日亮相也同步開印。

玉虛宮常務監事陳良清說，過去交通不便、物資缺乏，到廟參拜及雕刻神像對百姓來說都非容易之事，因此廟方製作木刻印製神符，讓信眾祈求回家鎮宅供奉，後因日本皇民化運動，地方耆老深恐神符版被毀，將其藏於帝爺公上方扁額之後，直到1970年廟宇整修時才發現。

因符版毀損嚴重，2004年地方人士參照符版繪製，未完全呈現細節，印刷使用至今。廟方指出，這次請專業老師復刻，黃雉原以一比一模擬還原，並將部將的兵器與姿態導正、將蛇與烏龜重新纏繞上且延續過往的基礎構圖比例優化整體細節。

玉虛宮董事長簡芳雄表示，董監事希望符版能以原貌重現於世，尋訪後聘請台南蓬萊齋黃雉原老師，還原繪製符版上的大符，預計於明年農曆9月9日亮相，並印刷，另，明年適逢玉虛宮遷台266周年，廟方將在農曆正月初一開放給全台266名信徒將現有的2004年信徒繪製的神符請回家供奉，每張皆採最高規格分靈模式奉請。