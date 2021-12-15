勇士控衛柯瑞（Stephen Curry）正式成為NBA歷史的三分球王，儘管「史上第一射手」這個名號在外界看來老早就是屬於他的，但直到今日他才踏實地承認，他現在是史上最佳射手了。他還不忘提及老前輩米勒（Reggie Miller）、雷艾倫（Ray Allen），「大家都在談論最偉大射手的話題。我向Reggie和Ray致敬，他們樹立了神射手的標準，而且戰力維持很久。」

柯瑞在擊敗尼克的賽後記者會表示：「我著重在自己的射程、數量、效率，我很自豪擁有高命中率，我很自豪藉此幫助球隊獲勝，現在我很自豪維持戰力達到Ray的紀錄，希望把它推進到無人可及的數字，我們再看看吧。我過去沒想要自稱為最偉大的射手，直到我追上這個紀錄，我現在可以自在地這樣說了。」

雷艾倫生涯例行賽出手7429次三分球，命中2973球，命中率40%。季後賽他外線出手959命中385球，命中率是40%。

柯瑞例行賽三分球6903次出手投進2977球，命中率43%。季後賽1171次外線出手命中470球，命中率40%。

不過在今年2月，雷艾倫美媒CBS專訪時提到，柯瑞不是傳統的射手，他是自成一個類型的控衛射手，雷艾倫和米勒都是得分後衛，比起柯瑞更擅長「接了就投」。雷艾倫認為米勒才是史上最偉大的射手，因為米勒是真正定義了三分射手的先驅者。