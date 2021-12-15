服務橫跨多重電子應用領域的全球半導體領導商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST）推出第三代STPOWER碳化矽（SiC）MOSFET電晶體，推動最先進的技術在電動汽車動力傳動系統功率設備的應用，以及在其他以功率密度、節能、高可靠性為重要目標的應用。

作為SiC功率MOSFET市場的領導者，意法半導體整合先進的設計技術，進一步挖掘SiC的節能潛力，持續推動電動汽車和工業市場變革。隨著電動汽車市場加速發展，許多車廠和汽車供應商皆已採用800V驅動系統以加速充電速度並減輕汽車重量。新800V系統可供車商生產行駛距離更長的汽車。

意法半導體新一代SiC元件專為高階汽車應用優化設計，包括電動汽車牽引逆變器、車載充電器、DC／DC轉換器和電子空調壓縮機。新一代產品亦適合工業應用，可提升馬達驅動、再生能源發電機和儲能系統、通訊電源系統、資料中心電源等應用的效能。

意法半導體汽車和離散元件產品部副總裁暨功率電晶體事業部總經理Edoardo Merli表示，ST在晶片和封裝的兩個層面不斷創新，持續推動令人興奮的技術發展。作為完全整合供應鏈的SiC產品製造商，ST能提供客戶優化效能的產品。透過不斷地投資推動車用與工業專案，意法半導體2024年SiC的營收預計可達10億美元。

意法半導體目前已完成第三代SiC技術平台相關標準認證，自該技術平台衍生的大部分產品預計於2021年底前達到商用成熟度。將提供額定電壓從650V和750V到1200V的元件，為設計人員提供更多選擇，以解決從普通交流線電壓到高壓電動車電池和充電器的應用。首批上市之產品為650V的 SCT040H65G3AG和750V裸晶圓形式的SCT160N75G3D8AG。