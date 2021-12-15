疫情攪亂全球產業步調後，市場開始重新注重工業自動化結構性商機，中信投顧看好亞德客-KY（1590）營運已走出谷底，建議客戶在第二季旺季來臨前布局，升評「增加持股」，推測合理股價是1015元。

中信投顧指出，大陸11月官方製造業PMI重回擴張區間，顯示加強保障能源供應、穩定市場價格等政策措施逐漸看到成效，製造業生產經營活動有所改善，供需二端皆呈現回升，生產指數回升至52，新出口訂單指數則由上個月的46.6回升至48.5，大型企業PMI為50.2，維持在擴張區間，中型企業則結束連二個月收縮走勢、升至51.2，小型企業雖仍在收縮區間，但由上個月的47.5升至48.5；預期2022年產業成長5％，然亞德客-KY在市占率提升與新產品效益下，表現將更出色，估計成長力道將達15％。

受大陸十一長假影響工作天數、部分客戶受限電影響，亞德客-KY的10月營收月減26.4％，11月上半月受疫情不穩定與限電影響，接單與出貨狀況持續下滑，但下半個月已較上半個月成長二成，顯示現階段最壞時間點已過。亞德客-KY產出未受限電影響，產能利用率仍維持110％，提高庫存量以支應明年3月起傳統旺季需求。