迎接溫馨耶誕節的到來，淡水古蹟博物館別出心裁，將淡水海關碼頭洋樓外觀看起來神似「囧」字窗框，打造與眾不同的耶誕裝置，擠不進窗戶的耶誕老人和一臉萌呆的麋鹿，討喜模樣讓民眾忍不住大喊：「超可愛！」

淡水古蹟博物館館長黃麗鈴表示，即日起至明年1月3日於淡水海關碼頭舉辦「光映淡水」系列活動，除了質感滿點的水岸光影廊道5組藝術作品，適逢耶誕佳節，館員把創意動到古蹟上，在窗框上設計一個想要爬進古蹟放禮物的耶誕老人。

這設計就像是，因為疫情期間在家防疫變腫擠不進去，卡在窗戶上，而麋鹿則好奇地從另一扇窗探出頭來，疑惑地看著進退不得的主人，似乎在說：「您怎麼還不進來呢？」畫面實在太俏皮可愛。

黃麗鈴說，除了推薦來拍最囧古蹟與最萌耶誕老人的裝置作品，24日下午3點起，推出限量250份好禮的「平安夜活動—尋找淡水海關碼頭裡的樹頂星」活動及25日免費的「YOYO的耶誕舞會」也不容錯過，歡迎大家到淡水海關碼頭感受耶誕節的歡樂氣氛。

淡古補充，「光映淡水」系列活動透過「時光循跡」、「波光水岸」及「火光十色」3大主題，在淡水海關碼頭規畫靜態展演、動態聲光等多元方式呈現淡水的文化之美。

活動主打淡水海關碼頭戶外光影廊道；包括林書瑜《微浮Wave》、梁賴昌《時光標記》、黃樑疑夢俱樂部《觀／因》、王俊淵《聚》及丁建中《山河水》等5組藝術家創作。「淡水絕美之境－淡水山河古蹟沉浸式劇場」、夕陽黃金音樂市集、光影劇場、月光電影及耶誕節活動等也將陸續在每週末登場。

另配合「光耀新北1314就愛你」跨河煙火秀，新北市文化局推出紙風車劇團表演、冬日暖心市集及淡水聲光夜等活動，也有3大主題遊程的抽獎現正進行中，讓大家一路嗨到跨年。