近期台股受美國恐將提前升息與疫情之影響，自17988點開始向下修正，周三（15日）最低殺到17556點，短線回檔逾400點，然而在修正過程中，有一異軍突起的族群逆勢上漲，就是遊戲類股。

因疫情與假期的關係，近期台股吹起「宅經濟」風潮，自新冠疫情爆發以來，防疫限制人們的活動，大幅減少外出旅遊機會，取而代之的是室內休閒活動，遊戲類股因而崛起，加上寒假即將來臨、搭上元宇宙題材，還有歐買尬切入第三方支付機制，帶動近期遊戲類股漲勢相當凌厲。筆者先從三面向來探討遊戲類股：

1、元宇宙概念股

臉書改名為 Meta，而 Meta 不久前，正式開放 VR 虛擬實境社交平台 Horizon Worlds，讓美國、加拿大用戶能夠率先體驗元宇宙的世界。Horizon Worlds 到底能玩什麼？據Meta指出，目前最流行的三款遊戲分別是復古街機風格的大逃殺遊戲《Pixel Plummet》，以及能乘坐魔法掃帚探索城市的《Wand & Broom》，另外還有一款是乘坐船的休閒作品《Mark’s Riverboat》。玩遊戲是目前元宇宙最早切入的功能與使用方式，元宇宙預估有2.5兆美元的商機，相信在不久將來，遊戲股將有機會成為火紅的元宇宙概念股。

2、宅經濟概念股

所謂的宅經濟（Stay-at-Home Economy）指的是透過熟練的雲端技術改變人們的消費行為。在疫情嚴峻期間，人們足不出戶，促進了宅經濟的發展，產業在疫情衝擊下，為了生存不得不進行數位轉型。食衣住行育樂，生活各方面都可以看到有宅經濟的影子，手遊遊戲在疫情期間成了熱門的休閒娛樂之一，直接帶動了遊戲類股的營收。

3、第三方支付金流概念股

遊戲股飆漲，除受惠年底及寒假旺季加持外，遊戲營運商歐買尬更挾著搶攻元宇宙的題材，本業進入年底旺季之外，旗下綠界科技將轉上櫃掛牌，都將挹注歐買尬的營運。

隨著寒假即將到來，宅經濟發威帶動遊戲股回神，近期在11月營收亮眼和資金進駐下，筆者分享3檔相關個股給投資人參考。

1、歐買尬：歐買尬11月營收1.47億元，年增29.77％，該公司看好NFT市場，將先前經典線上遊戲《LUNA Online》製訂推出超限量「LUNA Forever典藏時裝派對」遊戲NFT商品，旗下綠界科技將轉上櫃掛牌，都將挹注歐買尬的營運。

2、傳奇：傳奇網路11月營收2.25億元，單月稅前利益2,535萬元，稅前每股純益為0.23元。累計今年前11個月營收26.83億元、稅前利益1.29億元，稅前每股盈餘為1.17元。受惠於旺季商機以及新遊戲推出，近期股價表現亮眼。

3、橘子：橘子11月營收8.34億元，年增29.87％。主要兩套主力產品營運動能續強，其中，《天堂M》改版，營收效益穩健，亦帶動GASH交易金額年增69％，儲值數也有26％成長。此外，橘子支付受惠於通路代收稅費業務，交易總額較去年同期提升165％、交易筆數成長114％。

（本文作者為摩爾投顧分析師黃睿緯）

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