新北市警察局新莊分局於今(15)日舉辦「治安會報結合超商安全維護座談會」，邀請轄內民意代表、里長、超商、金融機構共同參與，會中除宣導時下最新詐騙手法及防範觀念，另針對提升超商安全維護部分，將從「加強超商安全維護」及「協助超商員工自我防衛訓練」兩大方向，透過民力與警力地密切結合，共維新莊治安。

新莊警分局長林温柔表示，在以不增加警力負荷之前提下，加強「超商巡邏與強化警民熱線機制」，強化派出所與轄區超商、金融機構之橫向聯繫，針對每日22時至06時的巡邏勤務將超商列為巡邏稽查點，除對店員宣導攔阻詐騙作法外，員警亦可購買餐點在內飲食，調節體力，以提升見警率，使有意滋擾者心生退怯。另外亦運用義警、民防、守望相助隊等民力協助超商巡守，提升安全維護量能。

另外針對強化超商店員自我防衛能量之部分，建議可編排簡易防身術教育訓練，由警察局或分局教官授課，並於會中實際演練簡易防身術，針對超商店員易遇到的狀況，利用地形地物來強化防身技能。另建議超商或金融機構業者可自購水柱型辣椒水，並實施教育訓練，倘遇危險，能暫時退卻歹徒，爭取報案時間。此外，亦建議業者可一同參與分局辦理守望相助隊等民力訓練。

座談會期間亦提出超商店員上班時可能遇到的顧客型態，提供幾種「柔話術」來降低顧客的言語挑釁，以趁機爭取報案或脫逃的時間。

會中除研議提升超商、金融機構安全維護方案外，亦利用影片、簡報宣導各式時下最新型態的詐騙手法，建構民力防詐安全網，在場里長伯們紛紛舉手發言，互相交流防詐經驗，氣氛相當熱絡。

分局長林温柔強調，針對暴力攻擊等不法行為，警方絕對不會容忍，倘有發生違法事件，定貫徹執法，將不法分子速逮法辦。