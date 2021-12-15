台灣人口高齡化，2025年更將進入「超高齡社會」，老人議題備受關注，但老憨兒健康退化，父母年邁或離世、家人無力照顧等，讓這些弱勢家庭面臨前所未有的危機，為協助更多逐漸老化的心智障礙兒，育成社福基金會持續推動老憨兒幸福家園計畫。

育成基金會邀請社會大眾一同參與幫助心智障礙老孩子的行動，協助育成基金會為老憨兒打造第二個溫暖的家。（育成基金會提供／林良齊台北傳真）

但這兩年疫情重創之下，募款更加不易，育成基金會幸運獲得全球第二大掃地機器人製造廠「松騰實業」第6度支持推出暖心傳情公益募款活動，今年再徵求300位守護者捐助，要為老憨兒建立安身立命、老有所終的家園。

如多重障礙極重度的老憨兒阿台（化名），今年已70歲，右手攣縮，需要輪椅代步，阿台的爸爸很早就過世，由母親獨力照顧阿台起居長達近50年。隨著日漸老邁，她很擔心自己哪一天揹不動阿台了該怎麼辦？

自從母親過世後，阿台情緒起伏較大，會看著媽媽的照片流淚，中心藉由照顧寵物與園藝活動來舒緩阿台的情緒，他情緒愈趨穩定，也學會主動關心同儕和教保員。

育成社福基金會常務董事賴豐福強調，其實在我們的生活周遭，有許多雙老又極弱勢的家庭坐困愁城，雖然每個孩子都是父母的天使，但家有心智障礙兒所面臨的障礙與困難是一般人所無法想像的，老孩子未來的安置，成為憨兒家庭最沈重的難題。雙重老化如同巨大的陰影，籠罩了全國二十多萬個憨老家庭，無依的老憨兒需要大家的協助，度過生命中最困難的難關。

育成基金會邀請社會大眾一同參與幫助心智障礙老孩子的行動，協助育成基金會為老憨兒打造第二個溫暖的家，讓老憨兒在育成基金會的家園中能幸福的終老。