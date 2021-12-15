大甲鎮瀾宮媽祖。（港天宮提供／王志偉花蓮傳真）

為祈求除疫息災，花蓮港天宮力邀台中大甲鎮瀾宮25日、26日合體遶境花蓮市、吉安鄉，這是大甲鎮瀾宮媽祖首次來到花蓮，護祐鄉親、祈求疫情遠離。為確保活動安全，主辦單位也籲請信眾口罩戴牢，落實防疫。

港天宮董事長賴榮文表示，台灣的媽祖進香遶境超過百年歷史，被稱為世界三大宗教盛事之一，大甲媽祖遶境活動從清代就盛行，信徒沿著清代的進香路線，徒步從一座廟宇再到另一座廟宇，陣頭儀仗包含報馬仔、頭旗、頭燈、三仙旗及特組自行車等多達18組隊伍，非常有特色。

港天宮力邀白沙屯拱天宮、北港朝天宮後，花蓮港天宮，再度促成大甲鎮瀾宮第一次到花蓮，信眾跟隨，市區旅館飯店幾近客滿。

為期2天的庇佑繞境，第一天12月25日下午4時在「東旭觀海酒店（原亞士都飯店）」前整隊出發，從美崙地區一路步行至港天宮駐駕；第二天26日早上6時30分則從花蓮港天宮出發經花蓮市區，沿途停駕至慶天宮、稻香國小等處，最後再回到港天宮駐駕。因人潮大量聚集，請參與信眾口罩戴牢，落實防疫保護自己也保護他人。

港天宮廟方資料指出，港天宮鄰近花蓮火車站，始於清朝嘉慶年間，由福建省莆田林姓祖先從湄洲聖母廟奉請大媽金尊渡海來台奉祀，林家在台灣光復後返回大陸，臨行前將大媽金身託送予花蓮市簡姓市民供奉。

1951年，花蓮大地震，地方有感受媽祖庇謢，擇定現址集資建廟。1977年動工興建後，廟地建地1500坪，為東台灣規模最大媽祖廟宇。