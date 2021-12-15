香港01新聞網報導，香港與大陸通關在望，香港「實政圓桌」立法會議員田北辰15日表示，以他了解，港府最快17日公布通關日期，預計今年年底前可與大陸通關。他稱，通關名額最終敲定每日大約3000個，比他原本預測的1000人還多，要歸功特區政府。

田北辰表示，除了通關日期及配額，如何分配配額也非常重要。據他理解，港府傾向將配額分為商務、非商務兩類，他認為做法有很大問題，因非商務配額包括很多不同類別，包括飲食、打球、休閒、探親及個人緊急事件等等。

田北辰認為，通關頭幾個月的配額應優先予商務、探親或者其他緊急情況，反而休閒飲食可以遲幾個月。所以這樣的配額分配，他真希望特區政府三思。

特首林鄭月娥14日見記者時提及通關籌備工作，她指政務司司長李家超已率領團隊前往深圳，與廣東省方面召開第3次對接會議，商討通關安排，強調政府會爭取非公務及商務需要的普通市民使用這些配額，但呼籲沒有迫切需要的市民稍等，讓有需要的人先用。

李家超14日在深圳與廣東省副省長張新及大陸相關部門舉行會議，商討通關細節，包括口岸協調和配合、健康碼對接、聯防聯控等。李家超指，雙方積極跟進專班所聚焦的問題、聯防聯控互相配合和應變機制等，在會議中達成多方面共識，並就恢復「通關」的準備細節定下工作分配，港方隨時待命通關。