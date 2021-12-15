雲林縣北港鎮公館里內的北港溪堤防，最近遭人丟棄廢棄物，其中包括數個洗臉盆，公館里里長許家福15日回收2個完整的洗臉盆改裝成花盆，讓廢棄物搖身一變「洗臉盆花盆」，成為社區公園亮點，他表示只要用心，很多廢棄物都可以回收再利用，成為美化社區的資源。

北港溪堤防防汛道路公館里段，多次發現有不肖民眾利用夜晚，將各種廢棄物丟棄在堤岸邊，最近許家福在堤岸邊發現1批事業廢棄物，他擔心里民被廢棄物碎片割傷主動清理，並回收2個完整的洗臉盆，以其專業泥作技術，改造成花盆放置在社區口袋公園內。

許家福表示，「洗臉盆花盆」利用洗臉盆本身的排水口，雨天可排出積水不會滿溢，非常適合放在戶外，配合清水磚底座，形成極具特色的裝置藝術，這幾天里民看見公園出現新花盆，都主動前來澆水整理，並希望他設法再製作幾個，增添社區的生活情趣。

許家福說，創作「洗臉盆花盆」可說是個意外，他不希望大家因此把廢棄物都往里內丟，已加強監視系統蒐證。不過民眾若有不用的洗臉盆，可以提供給他再製作幾個「洗臉盆花盆」，也考慮用馬桶座與馬桶水箱改裝成裝置藝術，除了充滿特色外，更是資源回收再利用的最好宣導。

里民指出，公館里位於北港朝天宮媽祖廟後方，是北港鎮最早開發的地區之一，保留許多傳統屋舍與小巷街弄，但部分空地缺乏整理髒亂不堪，許家福因此規畫重新整理美化，獲得公館社區發展協會支持，在里內設置口袋公園，「洗臉盆花盆」將讓公園更有特色。