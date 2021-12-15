在基富通平台上，今年推出以退休準備為目標，定期定額投資基金累積退休資金的「好好退休－準備平台」今年9月底才上線，據基富通統計，目前已有超過1.5萬投資人參與該專案，每月定期定額扣款金額突破1億元。

根據基富通統計，在各類型投資標的中，仍以參與積極型基金的投資人及每月扣款金額佔比皆最高，選擇9檔積極型基金投資人比重約占73％，各類基金每月扣款約占66％，換算投資金額約7千萬元左右；其次是選擇穩健型基金，參與投資比重約占14％，每月扣款金額約1～2千萬元。基富通表示，由此可見，參與該專案的投資人在累積退休準備資金時，喜歡以較積極的方式來做投資。

基富通董事長林修銘表示，基富通長期推動退休準備觀念，從兩年前的「好享退」專案，到今年的「好好退休－準備平台」，都讓民眾愈來愈意識到退休準備及早開始的重要性，每次推出後都能讓廣大投資人參與，使更多民眾開始加入退休準備的行列，尤其今年的「好好退休」專案擴大辦理，涵蓋五大類共40檔基金，讓民眾有更多標的做退休準備的投資選擇，也讓專案在上線後快速累積人氣，目前每月扣款金額已經超過1億元，且參與今年的「好好退休」專案每個投資人平均申購1檔以上專案基金。

基富通總經理黃致淵強調，為持續推廣退休準備觀念，並建議退休準備愈早開始愈好，尤其基富通提供參與「好好退休」專案連續成功扣款24個月的投資人，期滿後將享有基富通全平台數千檔股、債、平衡基金單筆、定額申購終身0手續費VIP優惠，意味投資人愈早開始「好好退休」投資，將愈早享有基富通VIP優惠，也呼籲大家及早啟動自己的退休準備，為退休生活做好規劃。