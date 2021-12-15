水保局台東分局在台東縣太麻里鄉華源村舊台9線上新建曙光觀景台，不僅可以遠眺太平洋及Ｗ型華源灣，清晨普悠瑪列車迎著日出的絕佳視野不輸多良火車站，是鐵道迷搶拍日出火車最新熱區。

清晨6點多，紅白相間的普悠瑪列車在晨光中緩緩駛過，遠處以都蘭山為背景，旁邊就是壯闊的太平洋還有被譽為台灣最美的W型華源灣，這裡是台東縣太麻里華源村北坑村落，水保局台東分局在該處建置曙光觀景台，為鐵道迷新增1處追逐火車迎日出的拍照熱點 。

台東縣太麻里鄉華源村舊台9線上新建曙光觀景台，是鐵道迷追火車的最新熱點。（李錦慧提供）

近幾年來積極開發太麻里美景的台東縣議會前議長李錦慧說，從新建觀景台往北拍就能拍到由台東開往高雄的火車駛過華源灣，特別是冬季清晨6點6分至24分之間，更可將日出、火車、公路、太平洋同時入鏡，還可看到三和定置漁網及綠島，遠方則有都蘭山，美景不輸多良火車站。

水保局台東分局表示，長約3公里的舊台9線華源段彷彿是被世人所遺忘的美麗角落，過去有許多鐵道迷都站在火車涵洞上方拍攝，頗具危險性，視野也較不理想，該分局在太麻里鄉公所協助下興建觀景平台，設置打卡點，硬體設施也融入當地山海景觀，因為視野絕佳，上個月中旬剛完工，已有不少遊客前往，預料明年元旦迎曙光可能會擠爆人潮。

李錦慧說明，前往曙光觀景平台，若是太麻里往台東方向，可在383K處閃光黃燈左轉，往南坑小村莊走約1公里；如果是台東往太麻里方向，則在台9線381K處，過了公路車站紅綠燈約50公尺，往1點鐘方向斜轉灣就是舊台9線，走約1公里可抵達。