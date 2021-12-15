2022市長選舉將至，最近有傳聞指，出綠營將派出知名主持人謝震武角逐台北市長，與國民黨熱門人選、立委蔣萬安對決，但謝震武表示自己不會參選。經常被大家與謝震武混淆的男星謝祖武今天(15日)也在臉書上貼出一段影片，並表示沒有參選台北市長，因為自己住在新北市。

對於是否會投入選戰，根據《壹電視》報導，謝震武在節目中表達個人看法，並指自己每到選舉時刻總被提名。同時，謝震武也表明，自己只想當一名稱職的節目主持人，「其實我的身分就是律師跟節目主持人」。謝震武還在節目中表示，「今天歡迎您收看新聞面對面，明天也歡迎您繼續收看我的新聞面對面，2022、2024我在這可以告訴你，一定不會缺席，我們新聞面對面見，OK」。

謝祖武今天則在臉書上表示，「關於這件事，對不起 ，我不得不缺席」。同時，他也在臉書上貼出一段影片，並在影片中表示，「我沒有要選台北市長，背後有很多原因，最重要的原因是我住在新北市，謝謝大家」。

網友們也留言回應，「我以為最重要的原因是『我不是謝震武』」、「從老師當到律師再當到市長的經歷真的很勵志」、「從麻辣鮮師看到長大後當律師，很感動」、「誰可以告訴我他為什麼可以這麼可愛」、「這是回答嗎？」、「笑死我！太愛磊哥了」。