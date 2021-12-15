藝人郭亞棠暖心送愛，日前利用工作空檔，裝扮成漂亮耶誕小姐姐到宜蘭的松羅部落送小禮物，用行動陪伴部落的小朋友提早過耶誕節，人美心善的她，還自掏腰包買書本及應景的耶誕文具、民生用品，讓他們在寒冷的天氣中感受溫暖。郭亞棠表示平常就很喜歡到處旅行，偶然一次在旅行中發現深山部落的孩子可能連書包壞掉都捨不得換，就跟幾個朋友約好要定期下鄉去送幸福。

郭亞棠透露很多朋友知道他們有定期送物資，大家也會跟著一起做，連在香港的廖家儀，知道後也會請她代買物資，要一起送給小朋友們。她說這一次剛好耶誕節前有時間可以到部落，出發前還特別跟朋友去買耶誕裝來穿，想說來個主題趴，沒想到小朋友看到他們的打扮超級開心，還捨不得讓他們回家，還有小弟弟還直接告白說「妳好漂亮，可以常常來嗎？」讓她相當開心。

近期為了民視過年特別節目《民視第一發發發》練舞彩排的郭亞棠，昨晚(14日)收工後，想去便利商店買水喝，結果遇上一台騎很快的外送車，讓她閃避不及當場仆街膝蓋掛彩，她說還好重要舞蹈的部分都錄完了，不然怕影響舞蹈的演出，她笑說這個狀態見紅，自嘲迎向2022年一定會事業大紅。