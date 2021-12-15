促進南北竿居民往來及觀光發展，交通部長王國材15日指出，北竿機場整建計劃及馬祖大橋計劃2項重大建設已提報國發會，會持續推動與支持。南竿機場有第一航廈整修工程及第二航廈新建2項工程，總經費為新臺幣1.7億元，計畫期程為2018年至2023年，規劃增加旅客及商業使用空間，以提升航廈服務水準。

15日院交通委員會考察馬祖地區交通建設案，行程包含考察南竿機場航站擴建工程、馬祖大橋復興村橋台現勘、中華電信及中華郵政業務等。

目前南竿機場先整建，第二航廈工程估在2022年1月完成室內裝修後啟用，再辦理第一航廈整修，預計2023年2月完工。後續等到北竿機場整建時，將由南竿機場負責馬祖聯外空運任務，後續配合馬祖大橋興建，連接南北竿地區，並由北竿機場成為馬祖主要機場。

他說，屆時班機取消率會降至4.8％，至於南竿機場騰空土地將進行土地開發，並作為觀光發展用途，創造經濟效益。

另，公路總局代辦連江縣政府「連江縣南北竿跨海大橋（馬祖大橋）」綜合規劃案，業依行政院2018年12月10日函核復事項，完成蒐集馬祖大橋工址海象、氣象、地形及地質等資料，辦理海域測量及鑽探等工作，並參考國外工程案例，考量南、北竿機場飛航安全、船舶通航需求及後續養護維管等課題，已提出務實可行之橋型及路線方案於綜合規劃報告書。

交通部於8月23日將綜合規劃報告陳報行政院，國家發展委員會11月8日核復審查意見；交通部並於12月3日邀集連江縣政府及部內相關單位召開研商會議，並已於12月10日將修正後之規劃報告書函送國家發展委員會續審中。

王國材強調，馬祖大橋建設計畫有助於帶動南北竿居民往來及觀光發展，已要求公路總局協助連江縣政府儘速完成審議程序。

交通部表示，仍會持續進行公路、航空、港埠之相關建設，整體而言，本次考察連江縣政府所提對馬祖地區發展有益的相關計畫案，基於平衡離島建設發展，原則上均將予以支持與協助。