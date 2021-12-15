微星科技（2377）在維穩板卡及筆電業務成長動能之際，近年在年電競領域也積極布局AIoT的軟硬整合應用，在結合既有IPC資源下，微星針對導入智慧工廠的機器人與工業電腦設備之應用，已落地於智慧工廠環境使用，在智能機器人部分，微星旗下ARM自主移動型機器人已分別應用於智能物流、智能配送、智能防疫消毒等場域情境，另IPC智能工廠設備三大應用則分別推出了車載電腦、數位看板系統及智能機器手臂等。

微星行銷副總經理程惠正表示，微星投入機器人與智慧自動化控制的研發已經行之有年科技，已實際應用在智慧工廠的環境，同時結合物聯網，滿足各種自動化應用需求，用以降低生產成本、提升產線檢測能力、解決人力不足、調整製造流程，並延長設備的運作時間、提高製造效率、降低設備損壞的風險等。

微星旗下MSI AMR自主移動機器人於即日起在南港舉行的「台灣機器人與智慧自動化展」中大軍出陣，可應用於物流送配送的如智能物流機器人（AMR-AI-Logistics Robot）及智能配送機器人（AMR-AI-Delivery Robot），皆內建AMR智慧車隊管理平台具有跨樓層配送功能，可自主控制門禁及上下電梯，到達指定樓層。另還有智能基座機器人（AMR-AI-Base Robot）可客制化應用，搭配附加裝置，即可投入半導體工廠產線，物流移運，工廠自動化等類型的場域應用。

結合智能櫃、並具AMR智慧RMA運輸系統、多種感應裝置的智能物流機器人，具備後台管理系統、遠端開櫃控制，保證寄物與取物上的安全性，可以自主選擇在何時何地進行交付，達到24小時收取件的智慧物流新創服務。而可協作搬運重達150KG貨物的智能配送機器人，則具新一代LDS模組與英特爾RealSense深度攝像頭可在任何的環境中設定行進路線，計算複雜數據進行現場環境的即時分析、輕鬆避開障礙物，實現完全自主導航，適用於工廠、倉儲、企業、照護中心、商場等領域。

至於已獲歐洲實驗室Texcell認證的智能防疫消毒機器人，內建SUPER級253.7nm波長UVC殺菌系統，在30秒內就能有效抑制新型冠狀病毒（SARS-COV-2）Alpha，滅菌率高達（Log4）99.997％，是一款自主式移動紫外線殺菌機器人，肩負空氣清淨、消毒清潔，針對高接觸率及高人流區域的清毒作業，有助於降低人們曝露在有害病毒與細菌下的風險。

另在IPC工業電腦應用部分，微星針對智能工廠設備推出三大應用。其中，MSI車載電腦MS-9B17通過E-mark認證，可應用於智能堆高機的車載資通系統，連接智慧安全駕駛監控系統，提升行駛安全，減少由於人為失誤帶來的重大事故，還可路線規劃、遠端連絡倉儲系統等。

至於MS-9A89薄型無風扇寬溫工業電腦，則可提供強大的邊緣運算能力，整合多種感知與控制能力，如機器視覺與運動控制等，應用於智能機器手臂，在工作條件高溫、雜塵等嚴苛的工廠環境，執行更多樣且多工的任務。

微星MS-9A79數位看板系統則為一款輕薄強固型的工業電腦，提供更強大效能，擁有雙螢幕顯示功能以及豐富多元的連接介面。獨特的散熱、抗震、防塵設計，能承受任何惡劣的應用環境，提供工業控制自動化等領域最理想解決方案。