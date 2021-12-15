犯下新店隨機殺人案的王姓男子，去年因吃飯問題與妻發生爭執，他竟隨機殺害無辜林姓機車騎士，一審將他判死，台灣高等法院二審15日開庭，王的律師主張犯行未達最嚴重不應判死，但死者家屬請法官判死。庭末審判長諭知1月19日宣判。

死者林男的父母提告求償部分，上個月台北地方法院扣除林的父母已領取的犯罪被害補償金後，判令王須各賠償800萬元、共1600萬元。可上訴。

王男在去年3月13日晚間開車載妻，因吃飯問題與妻起爭執，竟情緒失控，拿刀下車從背後狠捅無辜騎士，接著不顧騎士求救，轉頭開車離開，致騎士不治身亡，北院將王男判處死刑，案經上訴後，高院15日進行最後辯論程序。

王男在法庭上數度鞠躬致歉，希望給他自新的機會，他的律師主張，王男並不是犯「最嚴重之罪」不應判死。死者林男的母親哭著求法官將「殺人魔」王男判死，希望法官是大家的最後一道防線，讓大家有安全的居住環境。