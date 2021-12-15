高鐵是台灣最快速的交通工具，雖然價格相對比較高，但還是深受許多旅遊、返鄉或外地洽公民眾的喜愛。有網友指出高鐵的車站、員工、廁所都乾淨又高級，坦言搭過高鐵就回不去了，「連日本也沒得比」，貼文一出立刻引起討論。

一名網友12日在PTT發文表示，他小時候覺得高鐵是有錢人在坐的，直到長大後第一次搭高鐵時被震撼教育，車站、員工、廁所都很高級，讓他相當驚訝，「連日本鐵路都沒有一個能跟高鐵環境能比的」，而後來好幾年原PO也都習慣了坐高鐵。

原PO表示，直到前陣子他和朋友出遊，選擇坐台鐵後，才發現完全回不去了，原PO覺得高鐵光是車廂內廁所就贏了，台鐵廁所都有味道，而高鐵不僅沒味道還超乾淨，於是原PO發文尋求鄉民認同，「坐過高鐵是不是根本回不去台鐵？」。

貼文引起熱烈討論，許多網友也這麼覺得，紛紛表示「而且坐高鐵的妹子都好正」、「台鐵一直出狀況，至少高鐵目前沒有」、「真的回不去，花時間跟花錢選台鐵」、「真的，特別是長途的」。

不過也有網友持不同看法，「但有些地方只有台鐵可以搭」、「日本鐵道公司那麼多，舒適度哪會比不上，而且高鐵要比也是跟新幹線比」、「又不是每個地方都有高鐵，而且下高鐵還不是要搭其他的」、「高鐵是拼裝車，很危險」、「高鐵便當很慘烈，不如買爭鮮便當或台鐵便當」、「坐台鐵靠窗，一路慢慢看窗外風景，很放鬆啊」、「高鐵不就是學日本新幹線的嗎？」、「大家趕快去擠貴死人的高鐵，我要安安靜靜的搭自強號回家」。