大陸官方「中國網信網」15日消息，大陸今年10月開展「清朗·互聯網用戶帳號營運亂象專項整治行動」以來，針對網路名人帳號虛假粉絲、「轉世」帳號等凸出問題，持續加大整治力度，已對有關網站平台的2萬餘個「龍頭帳號」，予以關閉、暫停更新。

大陸國家網信辦表示，針對一些粉絲量大、關注度高的網站平台「龍頭帳號」法紀意識淡薄，濫用網上影響力，傳播錯誤導向內容，汙染網路生態等突出問題，已會同相關部門，指導各地網信辦，要求網站平台切實履行主體責任，對違法違規「龍頭帳號」依法予以懲處。

中國網信網指出，依法關閉、暫停更新的「龍頭帳號」中，有的侮辱英雄烈士，傷害民族感情，如「羅昌平」、「YvonnAlmond」等。

有的肆意造謠傳謠，干擾網路傳播秩序，如「George-瓜瓜」、「孟婆在修行」等。

有的傳播軟色情資訊，毒害青少年身心健康，如「奇葩影錄」、「高清私密大片」等。

有的惡意低俗行銷，污染社會風氣，如「雲南達摩」、「風小逸」等。

有的存在偷逃稅款等違法行為，如網路主播「雪梨Cherie」、「林珊珊_Sunny」等。

這些「龍頭帳號」違法違規言行產生不良負面影響，引發廣大線民強烈憤慨譴責。

中國網信網強調，網際網路不是法外之地。網路大V、個人大號等「龍頭帳號」不僅是個人社交工具，還具有媒體屬性和社會動員功能，更應帶頭遵守法律法規，積極履行社會責任，在網上理性負責發聲；應積極傳播優秀網路文化，大力弘揚社會主義核心價值觀，宣導積極健康的網路風氣；應用好自身影響力，發揮示範帶動作用，為青少年樹立正面典範。

國家網信辦稱，將持續深入開展違法違規「龍頭帳號」整治工作，聚焦廣大網民反映強烈的凸出問題，進一步壓實網站平台主體責任，指導網站平台依法依規對問題嚴重、影響惡劣的「龍頭帳號」予以嚴肅處置，引導「龍頭帳號」積極發揮正面作用，與社會各方共同努力，營造清朗健康的網路空間。