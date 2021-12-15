高雄「以勒綠能光電」新研發LED高空照明，包辦高空維修，加上體積小、亮度高且散熱快，更特別的是燈具提供三年保固等特點，堪稱企業老闆們的「救星」。（柯宗緯翻攝）

一般高空照明最常發生找不到高空維修技師服務窘境，或者維修費用太高，淪為「水電孤兒」。高雄「以勒綠能光電」新研發LED高空照明，佛心包辦高空維修，加上體積小、亮度高且散熱快，更特別的是燈具提供三年保固等特點，堪稱企業老闆們的「救星」。

傳統高空照明多半用於室內運動場館、展覽會館、會議中心、學校禮堂、廠房等，幾乎使用水銀燈具，但不僅耗電、不夠亮，還容易過熱造成高故障率，也不環保，照明會產生色差，效能不理想。

擁有十年專業高空照明經驗的以勒綠能光電表示，大部分傳統高空水銀燈具不夠亮、照明不平均、使用後產生光衰色差，極為耗電，尤其是高空維修通常是最煩惱的問題。

近年LED高空照明研發技術成熟，由以勒綠能光電研發出的「黑曜鑽LED高空照明燈具」，以一百八十高流明瓦的照明效果，不僅更光亮、體積小、且散熱快，並且有政府認證的節能標章，相較傳統燈具節省70％電費，環保、節能、耐用超有感。

「黑曜鑽LED高空照明燈具」，獨創SMD鑲鑽式陣列晶片，平均分布於燈具中，並且使用飛利浦Lumileds 2835晶片，超高發光效率，三千小時零光衰；不僅啟動快、光效高，能有效分散熱源，降低光衰，燈具外層的「石墨烯」散熱塗料更是最新研發的散熱材質，還通過BSMI、TAF實驗室認證，因此燈具的壽命持久更耐用，完勝一般燈具。

業者也提到，以勒綠能光電則提供業界首創，LED燈具三年保固包含高空維修，以勒綠能光電備有12米至14米的高空作業車及維修技師，讓客戶無後顧之憂又省下大筆維修預算，因此奪得優異市佔率，是許多企業工廠、學校甚至公家單位的愛用品牌。

除了高空照明，以勒綠能光電另有LED平板燈、LED球場燈、LED路燈系列，提供企業、學校、公營單位，包括室內運動場館、展覽會館、會議中心、學校禮堂、廠房等照明解決方案，所有燈具皆提供高空維修三年保固，並具有華南產物產物一千萬產品責任險，可洽：07-7322616或上網搜尋「以勒綠能光電」。