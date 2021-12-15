全國四項公投投票將於12月18日舉行，投票通知單已送到各家戶，住在台中市西屯區福雅里的民眾抱怨未收到公投的投票單。台中市選委會15日表示，經西屯區公所調查有6人未收到投票通知單，已由里長開立明細，里幹事查證投票權人名冊後，13日已統一補發，由里幹事送交里長發送，不影響十八日公投投票。

台中市西屯區一處近千戶的社區，傳出有住戶未收到公投公報與投票通知單，被指稱可能還在鄰長家中未發放，里民擔心投票沒有通知單，不知公投的投票地點設在何處。

台中市選委會表示，此次全國性公民投票第17至20案定於12月18日上午8時至下午4時，於台中市1872個投開票所舉行，依據中央選舉委員會來函規定，公投公報應於投票日五日前，即12月12日前送達投票區內各戶。

此外，並分別張貼適當地點及公開於網際網路，台中市各區選務作業中心已透過鄰里系統將約102萬份（每份4張，每戶一份）的公投公報，與逾233萬份（有投票權台中市18歲以上民眾，每人一份）的投票通知單，於12月12日前一併分送各家戶。

至於西屯區里民反映未收到公投公報及投票通知單，西屯區公所說，此次公投公報均依規定於12月12日分送完畢，對於極少數民眾因戶籍異動或其他原因，未收到投票通知單者，經公所調查約有6人，已由里長開立明細，里幹事查證投票權人名冊後，均於12月13日統一由戶所補發，隨即由里幹事送交里長發送。