京劇名角李寶春（左）新挑戰，推出京劇版《魔笛》，音樂設計由鍾耀光（右）擔任。（李欣恬攝）

捕鳥人變大花臉，夜后成為花旦，交響樂變西皮二黃，京劇名角李寶春新挑戰，推出京劇版《魔笛》，他表示，除了音樂上的轉換，角色性格也更人性化，「例如夜后這個角色，在歌劇裡是以演唱為主，但在京劇裡性格更分明，有怨恨有憤怒，有無奈也有頓悟。」

說起《魔笛》的「夜后」一角，最著名的詠嘆調〈地獄之復仇沸騰在我心中〉，高亢、激昂又快節奏的旋律，是大眾熟知的曲調，這在京劇裡該如何轉換？李寶春表示，「京劇裡也有類似的『疙瘩腔』，將音符稍加調整，會有類似的感覺，以戲曲為基礎，和莫札特的音樂做了融合。」

音樂設計鍾耀光表示，莫札特的音樂作品非常經典，有很多段落已經是眾人熟知的符號，「有些段落無法要求京劇演員沿用演唱，但是可以轉換成不同的表現手法，像是夜后唱段的旋律，我就把它變成一首竹笛的曲子，放在上半場的序曲裡。」

鍾耀光表示，原作裡在序曲裡是降E大調，京劇一般鑼鼓場的習慣是E調，「我尊重莫札特的處理，在一部作品裡的每個樂段，使用什麼調都有背後的意思，因此我保留八成原本的調，一一移調處裡。」鍾耀光幽默表示，假如觀眾聽見開場音樂，「說不定還會覺得自己是不是走錯場，要到隔壁才是演京劇。」

《魔笛》故事描述夜后的女兒被擄走，因而特別請託王子，帶著一把魔笛和捕鳥人同行，一起去營救夜后的女兒。李寶春表示，在角色命名上，他從演員的本名做發想，像是飾演夜后女兒的孔玥慈，就化身成劇中的月慈公主，飾演王子的李隆顯，就成為龍若王子。李寶春自己則是同時擔任編劇、導演和演員。

有趣的是，李寶春說，這次會用真人演員飾演森林裡的樹和動物，「我們演的動物和樹一定要跳脫傳統程式裡所規範的方式，例如傳統戲裡的猴戲，除了美猴王之外，其他小猴都沒個性，但這次我希望每隻動物、每棵樹都能找出個性。」演出將於12月25日、26日在台北國家歌劇院，12月30日、31日在台中國家歌劇院登場。