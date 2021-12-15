伊雲谷今函知證交所撤回股票上市案 18:202021/12/15 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，伊雲谷（6689）於今（110）年9月24日申請股票上市，今（15）日函知因基於未來整體業務及經營策略之考量，先行撤回股票上市申請案。 洋基工程競拍中 獲邀分享IPO心得 商湯遭美列黑名單 傳今撤回香港IPO申請 #伊雲谷 #證交所 #撤回 #今函知 #股票上市案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 富邦特選台灣高股息30 ETF 22日證交所上市 15:232021/12/15 財經 被美國列入涉軍企業名單 商湯科技推遲香港IPO 15:412021/12/13 兩岸 《國際產業》陸資智路收購美格納 喊卡 09:262021/12/14 財經 永豐智能車供應鏈ETF 上市 04:102021/12/15 證券．權證 哈雷執行長Jochen Zeitz點名與台灣之光合作 17:482021/12/14 機車情報-機車新聞 永豐智能車供應鏈ETF 12／15掛牌上市 11:292021/12/14 財經 台股周轉率 破200％在望 04:102021/12/13 投資理財 《國際產業》韓最大IPO儼然成形 LGES估吸金110億美元 14:492021/12/15 財經 安泰銀前11月稅前淨利23.88億元 三年同期新高 19:272021/12/13 財經 禾馨創辦人蘇怡寧遭爆棄養父母 發聲明控：父親長期情緒勒索 10:062021/12/15 社會 《證交所》上市公司11月營收年增9％ 航海王所向披靡 12:332021/12/13 財經 財經熱門新聞 陸半導體廠慘了？拜登狠爆 砍斷陸大廠唯一後路 - 財經 台積電勿忘慘案！ 英特爾曾衝刺這技術害慘台灣科技業 - 財經 英特爾搶產能還要「VIP」待遇！台積電1句回應被讚爆：很仁慈了 - 財經 英特爾CEO大讚台積電有內幕 專家揭3奈米訂單恐變毒藥 - 財經 政府打炒房只會失敗收場？ 房產專家警告2種人悲慘下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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