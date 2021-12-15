央行理監事會16日上陣，恐將祭出第四波打炒房措施，金管會也擬配合出招！金管會主委黃天牧15日在台灣上市櫃公司協會東方領袖講座接受媒體訪問時透露，「年底前將再祭出新措施。」他表示，不見得是「管制」而是「降低風險」的措施，他也預告，會再啟動新一波不動產授信金檢，「快的話2021年年底，慢的話明年初。」

央行為打炒房祭出一波波選擇性信用管制，金管會也同步研擬打炒房新措施。黃天牧表示，信用管制是央行的權責，金管會則是針對國銀不動產風險管理祭出相應措施，過去從2020年底起就陸續有一些相關授信風險控管措施，包括土建融、豪宅部份都有處理，金檢也有發現缺失，要求不動產授信集中度較高的銀行提改善計劃，最近對票券業的控管也在12月6日預告。

金管會針對打炒房強化監理日前已兵分四路，今年11月19日已發布對票券業的信用資源新控管措施，另外，還加強不動產授信業務風險控管，對承作建築貸款過度集中的銀行採行風險控管措施、辦理不動產授信專案金融檢查。

黃天牧指出，由於央行選擇性信用管制更多了，金管會也會將新的規定會納入管制措施，還有過去檢查時看到的缺失一起金檢，金檢家數會與今年一樣嗎？他指出，時間點由檢查局決定，「做是一定會做的」但要看人力規劃。

針對央行的新措施，黃天牧透露，金管會也會有相應措施，但會有幾招無法透露，但會聽取外界意見，金管會與央行是相關部會考量對方措施，方向一致，年底前有可能再出一招。