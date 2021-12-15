華信航空宣布自2022年1月27日起，新開闢高雄－金門航線，初期規劃每天往返2班，明日上午9時起正式對外開放訂位，凡2022年3月31日前，購買並搭乘華信航空高雄－金門航班，就能享有網路優惠價單程1388元起。

華信航空繼台北、台中直飛金門後，新開闢的高雄－金門航線，將提供北、中、高搭機民眾往來金門更便捷的飛航服務。

華信航空初期規劃，高雄－金門航線每日飛航往返2班，高雄－金門航線AE301、 AE307，分別自上午8時15分、下午3時55分由高雄小港機場起飛前往金門；金門－高雄航線AE302、AE308，則是上午10時10分、下午5時50分由金門起飛前往高雄。

華信航空表示，金門航線整合華航集團機隊資源，另彈性調整180人座的A320來執行飛航任務，以提升整體運量。未來將視市場運能需要，機動性增飛班次，提供金門航線充裕的航班數及增加座位數。

為慶祝華信高雄－金門開航，華信推出開航雙重優惠，凡2022年3月31日前，購買並搭乘華信航空高雄－金門航班，就享有網路優惠價單程1388元起（離島居民1300元起），並自1月27日至3月31日止，周周抽出1位幸運旅客獲得高雄－金門免費機票1張。

配合民航局統一要求，春節管制期間（2022年1月28日至2月8日）的金門機位，將併同開放第2波加班機統一開賣。2022年1月27日以及2月9日以後高雄－金門班機，則將於明16日上午9時起接受訂位。