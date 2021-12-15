屏東車城鄉公所將於19日舉行西瓜節，盼藉採瓜體驗等行銷車城西瓜。（謝佳潾攝）

西瓜雖是盛夏消暑水果，但屏東車城卻產出全台唯一冬季西瓜，地方還盛傳「寒天吃西瓜可去體內寒氣」，在四重溪泡湯吃西瓜更是享受，可惜因產量不多無人知曉，為此，車城鄉公所將於19日舉行西瓜節，盼藉採瓜體驗等行銷車城西瓜。

「冬天吃車城西瓜最當時！」車城鄉長張春桂指出，車城四重溪不僅有溫泉，還有全台僅有冬天上市的紅肉大西瓜，且因有落山風吹拂加上充足日曬，肉質特別扎實、飽滿多汁，可惜因產量不多而少為人知，不過遊客趁冬天來車城泡美人湯兼吃西瓜絕對是一大享受。

為此，車城鄉公所與車城農會合作舉辦西瓜節，並規劃2分地請果農幫忙種西瓜、以此專供遊客採瓜體驗用，不讓活動影響農友採收西瓜的進度與產量，同時也盼藉採瓜體驗、市集活動等，大力推廣車城的冬季西瓜。

車城農會總幹事林茂盛指出，車城種西瓜的地方主要集中在四重溪，僅30公頃、約5萬株，產量不多，但品質很好，但因知名度不大，所以很少人知道車城有西瓜，更不知道冬天吃西瓜是種享受，只有「內行人」才知曉，而今盼藉西瓜節讓大家都知道車城西瓜的魅力。

他說，每年8、9月間，果農會在四重溪畔下西瓜苗，透過牡丹水庫及大梅溪的水源互相澆灌，生長期約3個月，而因土壤富含礦物質，使得西瓜口感特別有脆度，還有濃郁的西瓜香，而其看起來雖無花東的西瓜大、果肉也沒太紅潤，但吃起來就是又甜又脆，絲毫不遜色。

為彰顯車城西瓜的優質，西瓜節當天還將舉辦評鑑大會，讓瓜農切磋栽植技術，進而提升西瓜品質。