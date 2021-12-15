百萬網紅「含羞草」草爺遭電腦工作室不肖業者冒名詐騙，利用與草爺合照、互動影片、草爺個資，藉機作為商家宣傳，透過草爺曾經消費之名，藉機取信消費者，導致消費者與商家消費糾紛，受害者透過粉專私訊草爺求助，草爺今（15日）出面喊話，要求業者，出來面對。

草爺還原事件經過，表示因有粉絲私訊他粉專，提及有人以草爺等網紅名義騙取信任，讓消費者在未取得貨品前，要提前「全額」匯款。而業者後續又以各種理由藉故拖欠貨款及出貨、甚至是客戶訂了A款貨品，卻寄送B款貨品給人及購買新機卻收到來源不明的礦機等問題與糾紛。據他了解，受害人數至少20人以上，累計總金額已超過新臺幣1500萬元。

草爺表示確實曾經跟這家公司買過東西，「可能是我自己是公眾人物，對方並沒有拖欠我的問題。」但得知受害者說，業者以投資橋通電腦工作室買賣礦機之名義，吸金500萬以上，而且業者也向顧客收取託管費，卻拖欠草爺個人所合作的礦場託管費，導致其他受害者無法順利運作。草爺呼籲受害者，若有任何法律上的問題，他樂意提供協助處理的管道。