民進黨新竹市議員李妍慧（左二）等多位議員，今天下午在街頭宣講「四個不同意」。（李妍慧提供／陳育賢新竹傳真）

民進黨發言人謝佩芬15日下午與民進黨新竹市議員李妍慧、陳建名、曾資程與鄭美娟在新竹車站前補習街以街頭民調與短講，號召青年朋友「出門投票」、「返鄉投票」、並投下「四個不同意」，為本周六即將舉行的4大公投最後衝刺。

市議會民進黨團總召李妍慧指出，這項街頭民調活動於下午4點半開始，短短半小時，就吸引超過50位25歲以下青年或是學子表達意見，表態「會投票」的民眾比「不會投票」多3倍以上，而在4項公投表態方面，4個議題的不同意票，也以壓倒性優勢多過同意票。

1位已有投權的張姓高中生表示，一定會出門投票，因為要讓大人知道年輕人有在想，公投跟大選絕對要分開，才能針對議題理性討論。

民進黨發言人謝佩芬說，新竹市是年輕的城市，青少年對於公共事務的表現也相當積極，有還未滿18歲的學生跟她表達說好想投下4個不同意。

謝佩芬對來往群眾宣講，台灣已經用優質防疫措施保住了經濟發展，民主政治的下1哩路就是4大公投，「四個不同意」，為全台灣投下光明的未來。

李妍慧表示，從9月到現在已經參加超過20場街頭宣講，參與雖然熱烈，但返鄉投票的青年人還沒有想像中的多，因此決定上街號召25歲以下市民踴躍參與公投，讓青年聲音不缺席這次的4大公投。

她強調，供電穩定以及能源安全對科技首都新竹來說太重要，若這次能源轉型進程被切斷，不僅威脅新竹半導體產業發展，更可能影響國際廠商投資意願，全台灣都會是受害者。