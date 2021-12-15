尼加拉瓜10日與我斷交，今天更宣布終止《台尼自由貿易協定》，要求我方人員2周內撤離。經濟部晚間表示，2020年我對尼出口占比僅0.01％，台尼FTA廢除對我整體貿易影響有限。至於從尼國進口的冷凍白蝦、冷凍牛肉等產品，政府將協助台商改向其他與我簽署FTA國家進口。
台尼FTA於2006年簽署，條文規定締約國任一方均得退出本協定，協定將在締約方通知後180天後失效，雙方亦得另訂其他期限。
經濟部表示，雖然我方尚未接獲尼方通知退出，惟尼國國會應其總統所請，已通過廢除尼加拉瓜與台灣協定及文書法令，包含台尼FTA在內。
該法令經尼國政府公報公告後，即具法律效力，尼國若片面違反前述180天通知規定，將影響我國進出口商權益。經濟部貿易局提醒廠商注意因應，將全力助我國業者拓銷或改向其他國家採購。
2020年我對尼出口2294萬美元，僅占我出口總額0.01％，2006年FTA簽署當年我對尼出口3881萬美元，FTA生效迄今我對尼出口衰退40.88％，尼國對我出口則成長15倍，台尼FTA廢除對我整體貿易影響有限。
目前我自尼加拉瓜主要進口冷凍白蝦、冷凍牛肉等產品，貿易局表示，將鼓勵及協助我商改向其他與我簽署FTA國家進口。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。