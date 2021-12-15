尼加拉瓜10日與我斷交，今天更宣布終止《台尼自由貿易協定》，要求我方人員2周內撤離。經濟部晚間表示，2020年我對尼出口占比僅0.01％，台尼FTA廢除對我整體貿易影響有限。至於從尼國進口的冷凍白蝦、冷凍牛肉等產品，政府將協助台商改向其他與我簽署FTA國家進口。

台尼FTA於2006年簽署，條文規定締約國任一方均得退出本協定，協定將在締約方通知後180天後失效，雙方亦得另訂其他期限。

經濟部表示，雖然我方尚未接獲尼方通知退出，惟尼國國會應其總統所請，已通過廢除尼加拉瓜與台灣協定及文書法令，包含台尼FTA在內。

該法令經尼國政府公報公告後，即具法律效力，尼國若片面違反前述180天通知規定，將影響我國進出口商權益。經濟部貿易局提醒廠商注意因應，將全力助我國業者拓銷或改向其他國家採購。

2020年我對尼出口2294萬美元，僅占我出口總額0.01％，2006年FTA簽署當年我對尼出口3881萬美元，FTA生效迄今我對尼出口衰退40.88％，尼國對我出口則成長15倍，台尼FTA廢除對我整體貿易影響有限。

目前我自尼加拉瓜主要進口冷凍白蝦、冷凍牛肉等產品，貿易局表示，將鼓勵及協助我商改向其他與我簽署FTA國家進口。