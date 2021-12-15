英特爾執行長Pat Gelsinger近期造訪台灣，傳出就是要向台積電高層爭取更多產能，業界還傳出消息，英特爾向台積電要求3奈米製程專線，台積電則是考量，若英特爾未來將訂單改成自有廠商生產，將衝擊台積電產能利用，回應必須先付訂金才能執行專線代工。對此，英特爾也曾經在與台灣產官學合作WiMax通訊技術，但最後從中突然抽身，讓產業欲哭無淚。

WiMax採用IEEE 802.16寬頻無線標準的技術，除了可以實現遠端、高速無線網際網路接取，還能深入網路服務較差的偏鄉，甚至在都會區也能提高覆蓋率。隨著1990年代起WiFi技術開始應用，並透過MIMO-OFDM技術結合下獲得重大成功，這也讓IT巨頭Intel、Nokia、Motorola在2005年共同宣布採用並進行移動裝置、網路設備的互通性測試，讓各家廠商能夠在3G市場上，擺脫過去在高通應用最廣的CDMA技術收取得專利授權費用，也打壞高通持續稱霸至4G的算盤。

不過，3GPP 組織卻在2008年推出Long Term Evolution(LTE)作為 3.9G 通訊技術標準，2011 年更提出LTE-Advanced作為4G 通訊技術標準，並相容3GPP 組織的W-CDMA，原本的基地台只要升級就能使用，高通當時隨之推出UMB，但由於過去高額專利費用，讓各大電信商包括美國 Verizon 以及Sprint、還有日本 KDD等業者轉向LTE，讓高通最終放棄計畫倒向LTE，WiMax則是須在基地台從頭架設，高昂的成本讓廠商望之卻步，更在由電信業主導的3GPP強力推動LTE，英特爾主導的WiMax最終也在2010年關閉台灣WiMax實驗室。

然而，一直以來與英特爾密切合作的台灣科技產業就成為最大苦主，台灣最大宗的電子業包括PC、PCB等產業，都仰賴著英特爾的訂單，甚至在英特爾發展WiMax與行動通訊業者LTE競爭4G寶座之際，台灣產官學也相繼加入，希望台灣業者能夠搶下先機，電信業者更是砸了幾百億經費競標執照，但隨著WiMax敗退，英特爾突然抽手，重重打擊台灣業者。

據《ETtoday》報導，曾擔任台灣惠普董事長兼總經理等外商高階職位的科技女強人何薇玲就指出，當時6家業者競相投入WiMax產業，但隨著英特爾退出，電信業者靠向LTE，最後與NCC打換照官司，6家業者有的退換執照、有的退出市場，但對台灣科技產業都是嚴重傷害。

何薇玲認為，台灣政府相關政策太過一廂情願，沒有實際評估英特爾的實力，把心力都擺在WiMax，不像南韓押寶雙方WiMax與LTE分散風險，導致包括LCD、DRAM產業擴度競爭而血本無歸。