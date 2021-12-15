新北市長侯友宜公投千字文引發各界揣測，藍營炸鍋。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析認為，侯友宜在最後關頭，選擇和國民黨不同調走自己的路，其實和民調是有些關聯的。他也指出，今天的局面，並不是侯友宜能夠有所選擇，而是民進黨選擇的一條鬥爭路線，公投已經沒辦法討論內容真相，已經沒有是非可言了。

吳子嘉14日在政論節目「關鍵時刻」表示，各方近期不斷要侯友宜對公投表態，侯友宜才在臉書發文表達自己的看法。吳子嘉認為，在公投倒數的關鍵時刻，現在完全就是政治動員加上兩邊政黨動員的局面，開始搞這種現象的不是國民黨，而是第一場在桃園辦活動的單位，且是第一天就是政治鬥爭的開始。

吳子嘉續指，今天的局面，並不是侯友宜能夠有所選擇，而是民進黨選擇的一條鬥爭路線，今天公投已經沒辦法討論事情內容情真相，而是變成政治對決、政黨對決，已經沒有是非可言了。而國民黨迫於民進黨步步進逼，只能跟排，所以從民調數字來看，兩邊的數字都衝上去了。

新北市長 侯友宜。(圖/本報資料照)

吳子嘉反問節目主持人劉寶傑，「民進黨操作這樣的動員方式，有沒有成功？」劉寶傑說，「成功了」。吳子嘉說，很顯然泛綠的支持者，已經全部歸隊了，基本盤已經全部都集中起來了，禮拜六的投票會很強，可預期民進黨支持者會非常團結的投票。

談及國民黨的公投立場和基本盤，吳子嘉認為，顯然藍營黨中央對「大藍軍」支持者動員力是不夠的，而侯友宜本身是「大藍軍、台灣藍」所支持的領導人，因此侯的民調才高達80、90%，而「大藍軍」的思考方向，是希望台灣的大家，能理性的討論事情，要務實、會做事的人，而侯的人設和路線符合他(她)們要的，因此侯才決定走出自己的路。

至於如何看待侯友宜臉書貼文？吳子嘉認為，侯已經把自己內心的呼喚藏在文章中，是低調的在跟支持者喊話，除了民進黨和國民黨外，還有他主張的「第三條路」。