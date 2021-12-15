全球面臨通膨惡潮，物價全面上漲，美國消費者物價指數（CPI）創下近40年來新高，台灣CPI也多度突破2%警戒線。但素有女股神之稱的方舟投資（Ark Invest）創辦人伍德（Cathie Wood）日前示警，2022年經濟和金融市場面臨最大的危機是通貨緊縮，而非通貨膨脹。

《路透社》報導，伍德旗下旗艦基金ARKK為去年美股表現最佳的投資基金，今年受到通膨隱憂和升息預期打擊，已重挫約24%，而標普500指數則漲約24%。

伍德指出，「我們正經歷過去Ark面臨的同樣問題」，Ark此前大舉投資特斯拉、比特幣引發市場不少質疑聲浪，然而兩者此後漲幅達約1000%，因此儘管今年連連虧損，仍對她的投資戰略充滿信心。

伍德將受惠居家趨勢的公司，看作創新類股，其中亦包含特斯拉、生技股等，她解釋，上述提及的創新類股，原因是債券市場已經顯示出通膨預期放緩、大宗商品價格下跌的跡象；伍德預估，美國未來一年的經濟成長將低於市場許多經濟學家的預期，進而促使人們轉投資那些無懼任何經濟前景都能夠成長的創新型公司。

美國11月CPI年增6.8%，較前值6.2%再度勁升，更創下自1982年近40年來最大增幅，顯見美國通膨壓力不僅未見緩解，且日趨加劇；另，台灣11月CPI第6度超越2%警戒線，年增率達2.84%，升幅高於前值，亦創下9年來新高紀錄。