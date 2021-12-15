台灣銀行15日宣布，已完成台鐵南港調車場238億聯貸案的籌組，並且在15日完成簽約。台銀指出，原預計籌募金額為212億元，在13家金融同業踴躍支持下，承諾金額達615億元，超額參貸比率逾290％，最後以238億元結案，充分顯示台銀整合金融同業踐履企業社會責任，以實際行動全力支持政府推動都市更新政策。台銀指出，台鐵南港調車場都更開發案是由南港國際一(股)公司及南港國際二(股)公司開發調車場都更基地，該聯貸案資金用途係支應「台鐵南港調車場」公辦都更開發案所需資金，本都更案基地南鄰市民大道，鄰近捷運昆陽站及松山車站，基地面積共16458坪，擬興建包括台鐵總部、辦公室、商場、飯店及住宅等複合式產品。

該公辦都更案正位於台北市「東區門戶計畫」重要策略地區，開發完成後將促進南港地區經濟發展及增加就業機會，並落實國有資產活化政策；本案屬綠色經濟，規劃興建黃金級綠建築，落實建築節約能源，降低能源消耗及二氧化碳的排放。

台銀指出，身為國家級的領導銀行，台銀積極肩負政策銀行的責任與使命，支持政府政策推動都更危老業務，提供國內老舊建物重建所需資金暨信託服務，該公辦都更聯貸案順利籌組完成，也充分展現台銀積極推動都市更新的決心及實踐企業社會責任的用心。