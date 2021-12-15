台積電16日除息2.75元 指數將蒸發23.3點 18:412021/12/15 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所指出，台積電（2330）、八方雲集（2753）等2檔個股，明（16）日將各除息2.75元及2.27元，其中，台積電發行市值將減少約713億元，占發行量加權股價指數約23.3點，前述2檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約23.3點。 外資連4賣 今賣超長榮航最多 台積電除息前夕再砍5700張 英特爾要產能 台積電翻紅重返600元 航海王撐盤 台股收復17600點 #台積電 #八方雲集 #發行量加權股價指數 #除息 #日除息 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 內資護航 台積電除息前 股價逆轉勝翻紅 12:312021/12/15 財經 1分鐘讀財經》英特爾狠搶3奈米要求比照蘋果 台積電霸氣回4字 08:242021/12/15 財經 強勢回應英特爾要３奈米專線 台積電：先付訂金 04:102021/12/15 財經要聞 NHK：日本努力2年終邀台積電設廠 曾一度遭拒 14:402021/12/15 國際 英特爾洽談台積電訂單 默克在台加碼投資170億 04:102021/12/15 焦點要聞 撐不住！八方雲集宣布漲價 水餃鍋貼每粒貴0.5元 13:572021/12/15 生活 英特爾搶產能還要「VIP」待遇！台積電1句回應被讚爆：很仁慈了 09:122021/12/15 財經 資金湧入 12檔銅板股狂歡 04:102021/12/15 證券．權證 棄息賣壓濃 台積跌破600元 惟依歷史經驗，填息行情不俗 04:102021/12/15 財經要聞 永豐智能車供應鏈ETF開盤下跌 電動車主題ETF漲跌互見 11:152021/12/15 財經 外媒關注三接公投 路透曝：台積電高層憂心供電問題 12:412021/12/15 財經 財經熱門新聞 陸半導體廠慘了？拜登狠爆 砍斷陸大廠唯一後路 - 財經 台積電勿忘慘案！ 英特爾曾衝刺這技術害慘台灣科技業 - 財經 英特爾搶產能還要「VIP」待遇！台積電1句回應被讚爆：很仁慈了 - 財經 英特爾CEO大讚台積電有內幕 專家揭3奈米訂單恐變毒藥 - 財經 政府打炒房只會失敗收場？ 房產專家警告2種人悲慘下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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