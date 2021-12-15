證交所指出，台積電（2330）、八方雲集（2753）等2檔個股，明（16）日將各除息2.75元及2.27元，其中，台積電發行市值將減少約713億元，占發行量加權股價指數約23.3點，前述2檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約23.3點。

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