耶誕節即將來臨，寶格麗推薦多款Holiday Season系列包款，包括華麗金銀色系的水桶包、珠寶盒造型的斜背包、可斜背手拎的新月包等，創作才女型歌手孫盛希應邀出席，透露耶誕節會和朋友出去跑趴，閃亮水桶包和珠寶包正好合適，「我今天會帶個包回家，因為我蠻愛買的！」

孫盛希穿耶誕派對裝出席寶格麗活動，坦承自己很愛買，看完寶格麗皮包，還順便賞珠寶。（陳俊吉攝）
孫盛希穿耶誕派對裝出席寶格麗活動，坦承自己很愛買，看完寶格麗皮包，還順便賞珠寶。（陳俊吉攝）

孫盛希以跑趴裝扮出席發表會，一襲色彩鮮豔的迷你短洋裝，秀出她的修長美腿，十分性感迷人，坦承自己很愛買的她，不僅在寶格麗店內看包包，還看上一只B. Zero1系列戒指，心想耶誕節跑趴拎寶格麗珠寶包，還可利用包內的神秘夾層收藏新買的戒指。

來自義大利羅馬的寶格麗是個充滿生命力與喜悅的珠寶品牌，擅長以色彩豐富的彩色寶石勾勒華麗歡愉的氛圍，如此生氣蓬勃且無拘無束的優雅迷人，也可在皮包配件中見到，融入彩寶色澤的亮面皮革、經典Serpenti蛇首的皮包扣飾、Bvlgari Bvlgari金屬環構成的皮包鍊帶、以寶石切割形狀的珠寶盒包等，皆是從珠寶當中擷取靈感。

充滿寶格麗風格的華麗包款，可說是耶誕派對、年終聚餐和跨年晚宴不可缺少的時尚配件，今年寶格麗主打一款Serpenti Heritage Mesh淡金色金屬網格晚宴包，璀璨的金色光芒向來是寶格麗的經典色，軟皮包身採用金屬網狀造型，靈感來自Bvlgari Bvlgari珠寶的經典圓環，傳奇性的雙重鐫刻標誌源自羅馬錢幣上的刻紋，金色鍊帶可斜背亦可肩背。

寶格麗Serpenti Forever淡金色水蛇皮雙蛇頭肩背包，約11萬8900元。（BVLGARI提供）
寶格麗Serpenti Forever淡金色水蛇皮雙蛇頭肩背包，約11萬8900元。（BVLGARI提供）
寶格麗Serpenti Forever尼加拉藍寶石色小牛皮新月包，約6萬1700元。（BVLGARI提供）
寶格麗Serpenti Forever尼加拉藍寶石色小牛皮新月包，約6萬1700元。（BVLGARI提供）
寶格麗Serpenti暮光藍寶石色小牛皮珠寶盒包，約7萬8500元。（BVLGARI提供）
寶格麗Serpenti暮光藍寶石色小牛皮珠寶盒包，約7萬8500元。（BVLGARI提供）
寶格麗Serpenti Full Metal Mesh鍍金小羊皮水桶包，約18萬5000元。（BVLGARI提供）
寶格麗Serpenti Full Metal Mesh鍍金小羊皮水桶包，約18萬5000元。（BVLGARI提供）
寶格麗Serpenti Forever尼加拉藍寶石色金屬Karung水蛇皮水桶包，約12萬3400元。（BVLGARI提供）
寶格麗Serpenti Forever尼加拉藍寶石色金屬Karung水蛇皮水桶包，約12萬3400元。（BVLGARI提供）
寶格麗Serpenti Heritage Mesh淡金色金屬網格晚宴包，約13萬6200元。（BVLGARI提供）
寶格麗Serpenti Heritage Mesh淡金色金屬網格晚宴包，約13萬6200元。（BVLGARI提供）
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#寶格麗 #跑趴 #Bvlgari #皮包 #孫盛希