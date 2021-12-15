四大公投將於18日投票，新北市長侯友宜13日在臉書發表的千字文表達立場，引發藍營人士砲轟。雲林菜農林佳新表示，一開始，他對侯友宜、還有某些縣市長有疑問，但看著看著就懂了，他們固守著各縣市已經夠了，若要放大基本盤，應該是給他們更寬大的空間，他呼籲藍營支持者間，你們能氣憤、但千萬別跟著內鬥，「傷了侯友宜，最後終究好到誰」？

林佳新15日在臉書貼文表示，很多人被帶風說一句重話侯友宜「藍皮綠骨」。他就真的無法苟同。這讓他突然想起他自己也曾因意見不同，被藍營支持者當面說過「你以前民進黨的」，那畫面他還深刻地記在腦海。他認為，侯友宜不是第一個沒站出來的縣市長，也不是唯一一個沒出來宣講的民意代表，為啥箭往他身上射？要不要大家都來一起檢討大選到現在多少人沒力挺，多少人沒站出來，甚至多少人在電視上揶揄韓國瑜因此賺聲量？

林佳新接著表示，不就是你卡我，我卡他的劇碼，有人放箭，有人順勢而為，更有人敲邊鼓罷了。他真的無法接受，這場公投打到最後的結果，竟然是「侯友宜藍皮綠骨」。有些人說侯友宜自私自利，不為大局著想，他聽著笑了。「先聲奪人」自私自利的帽子扣人身上，自己好像就不自私了。

林佳新指出，一開始，他對侯友宜、還有某些縣市長有疑問，但是看著看著他就懂了。他們還固守著各縣市已經夠了，要放大基本盤應該是給他們更寬大的空間，怎麼是要你跟我這樣做？他不禁呼籲，藍營支持者你們能氣憤、你們能不悅，但千萬別跟著內鬥，傷了侯友宜，最後終究好到誰？何況有些人說「藍皮綠骨」，說的自然，但他聽著聽著竟然笑了。