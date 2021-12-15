為了解地中海飲食對罹患侷限性攝護腺患者的影響，美國德州大學安德森癌症中心（MD Anderson Cancer Center）組成的研究團隊，針對逾400名參與者進行30多個月的追蹤研究。結果發現，每當參與者的地中海飲食評分增加1分，攝護腺癌惡化的風險至少降低10%。

這份研究已刊載於2021年1月份美國癌症協會期刊《癌症》。論文指出，攝護腺癌僅次於皮膚癌，成為美國男性最常見的癌症。由於大多數的攝護腺癌患者，屬於侷限性攝護腺癌，即癌細胞尚未轉移到遠處器官，故健康風險較低。

另一方面，地中海飲食由於具有抗發炎、抗血脂等特性，故被視為能幫助降低癌症、心血管疾病等的風險；這也引起研究團隊的興趣，想了解地中海飲食能否用於監控侷限性攝護腺癌。

為了解地中海影響能不能減緩攝護腺癌惡化的風險，以及患有糖尿病、服用斯他汀類藥物等因素，是否會影響地中海飲食對攝護腺癌產生的效果；研究團隊針對410名罹患攝護腺癌，進行長達36個月的研究。格里森分數(Gleason score)為1級或2級的攝護腺患者。

所有的參與者的格里森分數(Gleason score)為1級或2級。在研究開始時，都進行活體組織檢查；同時，每6個月就進行臨床檢驗與攝護腺特異抗原(PSA)、睪固酮評估。

所有參與者的平均年齡約64歲；其中，15%的男性罹患糖尿病，44%的參與者使用斯他汀類藥物。從族裔來看，82.9%的參與者為白裔，8.1%為非裔，9%為其他族裔。

每位參與者都要完成一份包含170個問題的飲食頻率問卷，以此進行地中海飲食評分，再依執行地中海飲食的程度區分為高、中、低3組。在長達36個月的追蹤期間，共出現76名患者攝護腺癌惡化。

結果發現，越堅持地中海飲食的參與者，攝護腺癌惡化的風險越低。平均地中海飲食評分每增加1分，攝護腺癌惡化的風險就降低12%。

從非白人男性來看，地中海飲食每增加1分，攝護腺癌惡化的風險就降低36%；而非糖尿病的男性地中海飲食每增加1分，攝護腺癌惡化的風險就降低18%。

研究團隊也發現，不使用斯他汀藥物的患者，若越堅持地中海飲食則攝護腺癌惡化的風險也就越低。

研究團隊總結，地中海飲食對非裔與其他非白裔的族群影響更為明顯；這項發現意義重大，畢竟非裔男性罹患攝護腺癌的機率超過50%，而當他們罹患攝護腺癌時死亡與病情惡化的風險也愈高。

研究團隊指出，該研究的限制為研究樣本以病況較不危險的患者為主，未來還需要針對更多嚴重的攝護腺癌患者進行研究。

然而，該研究證實以植物性為主的飲食，多攝取魚肉蛋白，以及單元不飽和脂肪，對早期攝護腺癌患者的健康更有益處。